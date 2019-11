Klatovský Pavilon skla zve na předvánoční dílny s názvem Kouzlo skleněného dárku

„V týdnu od 2. do 6. prosince bude program tvůrčích dílen pokračovat pro skupiny dětí ze základních škol a mateřských školek. Zde doporučujeme včasnou specifikaci požadované techniky a dohodu termínu v recepci PASKu na adrese: rezervace@pask-klatovy.cz,” dodala Jitka Lněničková.

Během tvořivé dílny si lze v Pavilonu skla prohlédnout aktuální výstavu s názvem Alabastrové sklo ze Šumavy. (Výstava byla otevřena 23. září a byla prodloužena do 8. prosince.)

Zakalené, jakoby mlžně vyhlížející alabastrové sklo se na šumavských sklárnách vyrábělo od poloviny 30. let zhruba do 80. let 19. století a patří k výrazným fenoménům zdejšího sklářství. Pastelově barevná, vrstvená a broušená skla zdobená malovanými či zlacenými dekory nebo nalepovanými perličkami jsou půvabnými dokumenty zejména stylu druhého rokoka.