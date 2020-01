Klatovský Pavilon skla bude hostit výtvarnou dílnu nazvanou Tvoření šperků s Natálií

Možností bude několik – složitější šité šperky z drobných korálků, jednodušší šité kuličky, šperky navlékané na vlascích apod. Některé z těchto technik zvládnou i děti.

Natálie Vítovcová z Janovic nad Úhlavou ve své profesní dráze již třináct let dokonale splňuje roli lektorky tvořivých kurzů. Vede různé výtvarné kurzy, nejen korálkové. Práce s korálky Natálii učarovala už před mnoha lety.

„Korálky se mi líbí už odmalička právě proto, že se krásně lesknou, a řekla bych, že poutají pozornost téměř každého dítěte. Takže jsem nebyla výjimkou. Díky tomu, že jsem potom přišla ke korálkům blíž a měla jsem možnost si s nimi víc hrát a tvořit, přivedlo mě to k vlastním nápadům. Musím říct, že dnes je na trhu opravdu velký výběr korálků a okouzlují mě stále. Během posledních patnácti let se sortiment korálků neuvěřitelně zpestřil. Čeští výrobci vymýšlejí neustále nové druhy a barvy skleněných korálků. U plastových korálků se navíc zlepšila kvalita, takže už na první pohled nepoznáte plastový korálek od skleněného. Prostě je pořád na co se těšit,” přiznává lektorka.

K práci s korálky potřebujete hlavně trpělivost a dobrý zrak. Potom nějaké korálky a drátek. Na očka potřebujete korálkářské ketlovací kleště, které mají kulaté kleštiny. Dále potřebujete na zakončení ozdobné kaplíky nebo kloboučky a můžete začít.

Práce s korálky je pro Natálii Vítovcovou úžasný relax. „Nemusíte na nic myslet a prostě tvoříte. Navíc je spousta nádherných korálků a někdy stačí jenom se jimi prohrábnout a hned máte lepší náladu a spoustu nových nápadů. Třeba na ozdobách je krásné i to, že se vám pod rukama rodí něco, co vždy vypadá hezky. Na tomhle se totiž nedá nic zkazit. Vždy je z toho hezký výrobek a zvládnou to jak děti ve školkách, tak i babičky.

A co všechno se z korálků dá dělat? Z korálků můžete vytvořit, cokoli vás napadne. Můžete si vytvořit náušnice, peněženku ale třeba i prostírání pod hrneček. Jedna módní návrhářka dokonce vytvořila halenku z korálků. Korálky mají tak široké využití, že se nedá specifikoval, na co všechno je lze použít,„ říká Natálie.

A proč sympatická lektorka tak ráda pracuje právě s korálky, když je tolik jiných možností a technik?

„Právě proto, že z nich vytvoříte cokoli. Ostatní techniky, které na kurzech vyučuji, mi také dělají radost, ale už jsem v nich nějakým způsobem limitovaná. Korálky vám dávají svobodu, můžete dodržovat určité již vymyšlené vzory, ale můžete si vymýšlet vlastní. Už tím, že použijete jiné korálky, vytvoříte úplně jiný šperk. Je to také proto, že je velké množství nejrůznějších korálků a můžete tak vytvářet tisíce a tisíce kombinací, které nikdy nevyčerpáte, protože by stačily na několik životů. Práce s korálky je prostě radost, která vás pohltí! Pro mě je to srdeční záležitost. Teď můžu klidně říct, že s korálky bydlím. Jsou všude kolem mne,” dodala s úsměvem korálková kouzelnice.