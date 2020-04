Klatováci, usmívejte se. Všechno zlé jednou pomine, a my to společně zvládneme, vzkazuje květinářka

Jak se v posledních třech týdnech změnil váš život?

V sobotu 14. března ráno jsem se probudila a kamarádka mi napsala, že mám mít zavřeno. V té chvíli jsem málem omdlela, protože jsem den předtím všechno dodělala a připravila na Velikonoce. Zboží, které jsem nakoupila, jsem celý týden předtím připravovala a aranžovala. A najednou jsem zjistila, že nemůžu otevřít, takže jsem byla v šoku!

Na druhé straně si myslím, že ten, kdo podniká a když mu to vynáší, musí mít rezervu aspoň na dva tři měsíce, nebo i půl roku. Musí počítat s tím, že může přijít období nezdaru, takže já osobně jsem na tyhle chvíle připravená. Ale nedokážu si představit, kdybych tu rezervu neměla. Řezané květiny, které mi zbyly, jsem byla nucena dát ven před obchod, kde si je lidé rozebrali. Přišlo mi to jako nejlogičtější nápad, že než je vyhodit, tak to někomu darovat.

Jak dlouho jste měla zavřeno?

Měla jsem zavřeno čtrnáct dní, i když květinářství mohla otevřít už v pondělí 16. března. Ale já jsem z morálního pocitu otevřeno mít nechtěla, přišlo mi to nebezpečné. Nechtěla jsem vůči lidem riskovat. Proto jsem otevřela až tento týden.

Jak vypadá aktuálně provoz ve vašem květinářství?

Aktuálně to vypadá fajn. Žádný zázrak to není, ale lidé jsou fajn, hezky nás chodí podporovat, což je super. Možná je to také tím, že budou Velikonoce, tak nakupují velikonoční zboží a už si také chtějí rozveselit den a trošku zpříjemnit tohle blbé období. Jinak máme omezený sortiment na řezané květiny, protože to se vyhazuje. Lidé teď hodně nakupují venkovní kytky, různé cibuloviny a jarní sortiment. Z velikonoční výzdoby máme spoustu velikonočních dekorací, jako slepičky, zajíčky, pomlázky, vajíčka. Otevřeno máme od 9.00 do 15.00 hodin.

Poradíte lidem nějaké hezké a jednoduché velikonoční aranžmá?

Ať jdou na procházku do přírody. S sebou si vezmou nůžky, tašku, a co uvidí, co se jim bude líbit, různé větve, mech, kamínky, cokoli z přírody se dá krásně použít. Stačí jedna jarní rostlina, k ní přidat mech, větve, nalepit vajíčko tavnou pistolí, a mají aranžmá jako fík.

Co byste dělali začátkem dubna, kdyby nebyla karanténa?

Je pravdou, že pro květinářky jsou Velikonoce období, když nebudu počítat MDŽ, Valentýn a konec školního roku, kdy máme nejvíc práce. Mne spíš mrzí, že takové babičky, co chodí do kostelů, které si na Velikonoce krásně zdobí, tak ty teď vůbec ke mně nechodí, protože mají strach. Tak to mne mrzí, že je nevidím.

Vidíte na této složité době i něco pozitivního?

Chci podotknout, že na to, jaká je doba, teď mezi lidmi panuje nádherná atmosféra. Víc se usmívají, jsou mnohem radši, že vás vidí, a nejsou tak šíleně na nervy, i když by měli důvod. A mnohem častěji používají slůvka „děkuji" a „prosím". Já myslím, že tahle doba lidi krásně stmeluje.

Máte pro Klatováky nějaký vzkaz?

Chci moc poděkovat všem našim zákazníkům a přátelům za podporu. A ať se usmívají, že všechno zlé jednou pomine a společně to určitě zvládneme!