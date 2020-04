Kladenskou Bukovku a Ostrovecké údolí čeká proměna

„Bukovka a Ostrovecké údolí ležící mezi centrem města, sídlištěm V. Lanny, Podprůhonem a Ostrovcem, je dnes zčásti poněkud zpustlé území, které nejvíc navštěvují divoká prasata. Zaslouží si však být dalším přírodním rekreačním prostorem města, má pro to všechny předpoklady a byla by velká škoda tohoto potenciálu nevyužít,“ vysvětluje investice do obnovy území primátor Kladna Dan Jiránek.