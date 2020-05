Kladenské základní a mateřské školy už ví, kolik dětí se vrátí

Šedesát procent žáků devátých tříd se vrátilo do lavic již v pondělí 11. května, podle předběžného dotazníku se zpátky do školy chystá třicet procent žáků prvního stupně a čtyřicet procent dětí do mateřských škol.

„Aby se jednotlivé školy mohly co nejdříve připravit na zahájení provozu, rozeslaly rodičům krátký dotazník, který zjistil předběžný zájem o návrat dětí do škol. Dnes tedy víme, že na první stupeň základních škol se chystá jen třicet procent žáků. V pondělí 11. května se v rámci přípravy na přijímací zkoušky do lavic vrátilo šedesát procent žáků devátých tříd, do školek se podle předběžného sdělení rodičů vrátí čtyřicet procent dětí,“ řekl primátor Dan Jiránek.