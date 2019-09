Kilo za kilo na podporu Kapky naděje

Už popáté se hublo a pomáhalo. Jasně na samém začátku padlo „Kilo za kilo“, a to hned v několika kategoriích. Motivací bylo samozřejmě hubnutí pro vlastní zdraví, ale i soutěživost a následná pomoc někomu, kdo to opravdu potřebuje, napomohlo ke skvělým výsledkům, ale rozhodně to jednoduché nebylo.