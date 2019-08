Kdyňští vodáci pořádali tábor na řece Otavě

Hned po příjezdu se děti jako obvykle rozdělily do šesti družinek a ještě během čtvrtečního večera se mohly setkat s první postavou příběhu, který letošní tábor doprovázel - Kryštůfkem Robinem.

Již druhý den se začalo se čtením příběhů o medvídkovi Pú z knihy pana A. A. Milneho a hraním her, které s počínáním hloupoučkého medvěda a jeho přátel ze Stokorcového lesa souvisejí – děti se pokoušely stejně jako ztloustlý Pú dostat z Králíčkovy nory, unášely Klokánka, přetlačovaly se v mydlinkách jako Klokanice, když umývala malé Prasátko. Po náročném vodáckém výcviku následoval pěší výlet do Střelských Hoštic a zpáteční cesta lodí do Katovic.