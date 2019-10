Karolina Oktobeerfest 2019 v Ostravě nabízí návštěvníkům 120 druhů piv a dobrou zábavu

„Hospic Strom života byl založen v roce 2015 a působí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji v pěti centrech v Havířově, Novém Jičíně, Rožnově pod Radhoštěm, Zlíně a v Přerově. Našich 60 zaměstnanců se může postarat současně o 75 potřebných pacientů, kteří kvůli stáří či nevyléčitelné nemoci musí mít 24hodinovou péči. Pomáháme rodinným příslušníkům překonávat toto velmi citlivé období. V těžké zdravotní situaci nejsou jen senioři, ale také mladí lidé, kteří mají děti. My pomáháme i jim překlenout to nejhorší období. V naší činnosti nám pomáhají i dobrovolníci. Přestože jsme financováni z různých zdrojů, je dar 10 000 tisíc korun od festivalu a OC FORUM Nová Karolina velmi přínosný, stejně jako možnost prodávat za dobrovolnou částku svítící kloboučky. Snad jich bude po dva dny svítit co nejvíce,” uvedla o Hospicu Strom života Markéta Blinková, koordinátorka projektů a PR manažerka.