Kalendář Pampelišky pro ALSU byl pokřtěn v rámci charitativního koncertu

Pro diváky byla připravena mnohá překvapení. A jaké bylo vystupovat na benefičním koncertě? „Není to poprvé, kdy zpívám na benefičním koncertě. Dělám to ráda, pokud najdu ten čas, protože pomoci není nikdy dost. Vystupovala jsem s Ondrou Brzobohatým, s ním to je fajn, protože si rozumíme jako lidi,“ sdělila Marta Jandová. Podle ní je vystupování na charitativním koncertě jiné, než na běžném. „Mám pocit, že u charitativního koncertu lidé víc poslouchají,“ dodala Jandová.