Jsem z podstaty pozorovatel, to je má přirozená vlastnost, říká o sobě fotograf Jiří Hrbek

Každá výstava je vyvrcholením fotografova snažení a měla by působit jako celek. Koncepci výstavy Setkání okamžiků navrhla kurátorka Jolana Havelková. Na Klenové prezentuji fotografie (reportážní i aranžované), které bych sám asi takto nikdy neposkládal, ale díky tomu výstava působí živě, nese v sobě napětí. Je výběrem mých zásadních snímků za posledních třicet let.

Portrétovat jsem začal v devadesátých letech pro kamaráda, který byl zaměstnaný jako novinář a využíval mě jako fotografa. Když připravoval s někým rozhovor, tak jsem pro něj pořizoval portréty. Jinak jsem si dělal spíš svoje dokumentární snímky, protože jsem od přírody pozorovatel. To je má přirozená vlastnost. Vlastně jsem vždy cvakal to, co jsem viděl kolem sebe.