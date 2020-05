Jižní Čechy skýtají bezpečný odpočinek v lůně nádherné přírody

„Postupné rozvolňování protiepidemických opatření umožňuje větší aktivitu. Na druhé straně je stále na místě důsledné dodržování pravidel, které lze shrnout do tří základních bodů. V přítomnosti dalších osob je třeba nosit roušku, dodržovat alespoň dvoumetrový odstup od ostatních, mýt a desinfikovat si ruce. Zejména první dvě pravidla je obtížné dodržet na frekventovaných vycházkových trasách a cyklostezkách ve městech. Ve volné přírodě to však problém není. A je-li člověk sám jen s vlastní rodinou, pak si může roušku i sundat,“ uvedl ředitel JCCR Jaromír Polášek.

Něco naznačují už názvy jednotlivých nabízených tras. Pěšky po jižních Čechách je možné se vydat například Budějovickem z Lišova na Hlubokou, Fritschovo stezkou údolím řeky Vltavy, Jeníkovo cestou do školy z Husince do Prachatic, Okolím kadovského viklanu, Po modré na Knížecí stolec, Po stopách posledního šumavského medvěda okolím Nové Pece, Z Jindřichova Hradce na vyhlídku, na Přechod Slepičích hor, Přes horu Kleť a dvě rozhledny do Zlaté Koruny, Údolím Židovy strouhy z Týna do Bechyně či Srdcem Třeboňska z Třeboně do Vlkova.