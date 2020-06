Jižní Čechy otevřely svou náruč návštěvníkům a přidaly 30 % slevy na ubytování a až 70 % na vstupné

Sem patří například zoo v Hluboké nad Vltavou, muzea či galerie. S až 70 % slevami se do systému přidávají dobrovolně i různé soukromé subjekty, kterým však kraj slevy nedotuje. Projekt Léto v jižních Čechách bude odstartován 15. června.

Kraj si od těchto opatření, na jejichž realizaci uvolnil bezmála 40 miliónů korun, slibuje zmírnění dopadů koronavirové pandemie na segment cestovního ruchu. „Již v době nouzového stavu jsme začali připravovat řadu opatření na oživení jihočeské ekonomiky po krizovém období. A je to právě cestovní ruch, který patří mezi nejpostiženější odvětví. Hlavním cílem projektu je proto udržení zaměstnanosti v oblasti turismu a jeho systematická podpora,“ uvedla hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

Podle hejtmanky by tento druh podpory měl jihočeským ubytovacím zařízením zajistit zhruba sto tisíc nových přenocování. Na kompenzaci slev pro ubytování v penzionech a hotelech na území kraje půjde z krajského rozpočtu poskytovatelům těchto služeb 30 miliónů korun, na kompenzaci zlevněného vstupného pak kulturním organizacím kraje 9,5 miliónu. Administrací projektu byla pověřena Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR).

Odborná analýza, kterou si v dubnu 2020 nechala JCCR zpracovat konstatovala, že kvůli ztrátám v cestovním ruchu na jihu Čech v důsledku koronavirové pandemie mohou přijít veřejné rozpočty o 3,4 miliardy korun. Ztratit místo by mohlo 4,2 tisíce pracovníků z oblasti cestovního ruchu, stejně jako dalších 9,7 tisíce lidí, jejichž činnost je na oblast cestovní ruch přímo navázána. „Stát dosud cestovní ruch nijak nepodpořil. Proto jsem velmi rád, že to udělal kraj,“ konstatoval ředitel JCCR Jaromír Polášek.

Slevu 30 % z ceny ubytování, maximálně však 300 korun na osobu a noc, získají rodiny od dvou do šesti osob, z nichž nejméně jedna musí být starší 18 let. Příslušné vouchery, zahrnující slevu ubytování si spolu s rezervací ve vybraném hromadném ubytovacím zařízení, si mohou zájemci zajistit od 15. června na speciální webové adrese zřízené JCCR: www.leto.jiznicechy.cz . Zde budou průběžně doplňovány veškeré informace spojené s tímto projektem pro potřeby návštěvníků.

Nabídka jihočeského léta bude velmi atraktivní a pestrá. V Jihočeském kraji je v současné době více než 600 ubytovacích zařízení, které splňují podmínky zapojení do této mimořádné akce, trvající až do 30. listopadu. Podrobné informace o podmínkách slev na ubytování v jižních Čechách získají zájemci už nyní na nové telefonické infolince 380 421 228, která je k dispozici denně od 8 do 20 hodin, případně dotazem na e-mailové adrese: infocentrum@jccr.cz .