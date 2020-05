Jiří Bartoň se těší na jeviště, ale také chystá nový cyklus přednášek pro knihovny

Je to zajímavá zkušenost pro ně i pro mě. Ti, kteří aktivně spolupracují v normálních hodinách, reagují poctivě a pružně i nyní. Ti, kteří rezignovali na aktivní účast už ve třídě a rozhodli se uzavřít do hradeb vlastního světa s mobilním telefonem v ruce, opakují totéž v bleděmodrém také teď. Mohu je motivovat a urgovat o vyvíjení samostatné myšlenkové činnosti opakovaně, do nekonečna to ale nelze. A každému ponechávám možnost jeho volby.