Jedna ze Škol doporučených zaměstnavateli působí v Dobrušce

„Ocenění mě velmi potěšilo, ale nepřekvapilo. Vždyť se zaměstnavateli úzce spolupracujeme po celou historii školy, a to je letos již 70 let. Dokonce 14 let jsou našimi zřizovateli. Sedm let ještě úspěšně obhajujeme značku kvality ISO 9001, kterou vlastní i většina zaměstnavatelů. Získaná pečeť nás tak zavazuje k dalšímu rozvoji nejen školy, ale i k efektivnější spolupráci se zaměstnavateli,” řekl k ohodnocení školy její ředitel Ing. Vladimír Voborník.