JCCR se stala krajskou centrálou distribuce ochranných prostředků

„Situace, vyvolaná šířením koronaviru po celém světě, zasahuje každého z nás a tvrdě dopadá na ekonomiku. Cestovní ruch, jako její významnou součást, nevyjímaje. Není to tak dlouho, co k nám přestali jezdit Asiaté. Už to byla pro poskytovatele služeb v turismu velká rána. A nyní se zastavilo všechno. Naším úkolem je už nyní vymýšlet, jak pomoci cestovnímu ruchu a stovkám tisíc lidí, kteří v něm, nebo s ním souvisejících oborech, pracují. Musíme být připraveni normální život rychle obnovit a znovu nastartovat. Prvním krokem je ovšem porazit koronavirus, a proto nyní děláme to, co děláme,“ zdůraznil Polášek.