Jazz in Hall 2019: Laura a její tygři, Felix Slováček a další nadšení jazzmani nejen v tenisové hale

Vrcholem akce je však sobotní večer - 12. října - tradičně v originálním prostředí zábřežské tenisové haly. Od půl osmé vystoupí kapela The People, následovat bude oblíbený domácí Moravia Big Band s hostem saxofonistou Felixem Slováčkem, po nich pak Kristina Barta s projektem Event Horiozon. Večer svým vystoupením završí legendární Laura a její tygři. Čas mezi jednotlivými koncertními bloky posluchačům zpříjemní místní Blackbirds a Fluguit na venkovní scéně, kde bude, stejně jako v minulých letech, možné zakoupit něco dobrého na zahřátí a k jídlu.

Program Jazz in Hall a bližší informace o talentovaných muzikantech letošního ročníku najdete na webu jazzinhall.cz. Vstupenky na festival Jazz in Hall, který se koná za podpory Olomouckého kraje a Města Zábřeh, jsou k dostání v prodejních místech Zábřežské kulturní. V prodeji budou i na místě, v den jednotlivých akcí do zaplnění kapacity prostor.