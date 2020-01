Janovická knihovna hostí poetickou výstavu obrazů Vlasty Weberové

Už jako malé dítě Vlasta Weberová ráda malovala. Přes široký okruh svých zájmů, který dodnes trvá, se malování nikdy nevěnovala naplno. Ráda objevuje, zkouší, obdivuje a potkává... Ať už jsou to různé techniky umění, řemesla, sporty, krajiny, zvířata, rostliny či lidé.

Věří, že je velmi důležité být ve správný čas na správném místě, a potkat někoho – něco, co – kdo vás nasměruje tam, kam bychom si sami ani netroufli, a díky tomu v sobě objevili skrytý talent anebo jen „něco", co dává chuť do života a žene kupředu.