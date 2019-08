Jak se hledá v kukuřičném bludišti v Opavě

Od 20. srpna 2019 do 31. srpna 2019 je bludiště přístupné od 9.00 do 19.00 hodin

V září 2019 - pondělí až pátek od 14.00 do 18.00 hodin, soboty a neděle a státní svátky od 9.00 do 18.00 hodin.

Děti do 3 let = zdarma, děti od 3 do 15 let = 60 Kč, dospělí = 80 Kč, rodinné vstupné (2+2) 250 Kč, důchodci, ZTP, ZTP/P = 60 Kč.