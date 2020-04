Jak karanténa změnila životy obyvatel klatovského Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni?

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR a poté vydáním mimořádného opatření týkajícího se omezení volného pohybu se náš život v Domově změnil. Vydali jsme určitá vnitřní nařízení, jejichž cílem je dosáhnout toho, aby onemocnění COVID-19 neproniklo do našeho zařízení. Uživatelky poučujeme, aby z Domova odcházely pouze na nákup, k lékaři, na poštu a do zaměstnání. Zkrátka, aby vyřizovaly jen to nezbytné. Veškeré úřední záležitosti společně vyřizujeme elektronicky či telefonicky. Snažíme se o to, aby nákupy prováděla jen jedna uživatelka pro všechny ostatní. Zavedli jsme pravidelné měření teploty, což není jednoduché, jelikož se nám zatím nepodařilo zajistit bezkontaktní teploměr.