Irácké příběhy na módním mole

Úspěšný návrhář Pavel Berky (narozen 9. 11. 1986 v Rimavské Sobotě na Slovensku), navrhuje od roku 2013. Pavel žil tři roky v Londýně, nyní žije a tvoří v Praze. Vystudoval Střední uměleckou školu Trenčín, obor modelování a navrhování oděvů, následně pokračoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, v ateliéru módní tvorby. Své kolekce předváděl například na Central Europe Fashion Days v Budapešti. V roce 2016 vyhrál americkou soutěž v Salt Lake City, a mohl tak rok poté představit svou kolekci v rámci New York Fashion Week. Ten samý rok zvítězil v českém projektu pro mladé oděvní značky The Way, a získal tak podporu pro rozvoj své vlastní kolekce. Největším bestsellerem se stala větrovka, kterou Pavel navrhl z vyřazené armádní padákoviny z druhé poloviny 80. let. Pro velký úspěch byla nakonec zařazena do stálé nabídky a prodává se dodnes.