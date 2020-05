Invalidovna nabízí prodej mini uměleckých děl v cigaretových automatech

„Díla si zachovávají exkluzivitu a jejich hodnota může do budoucna růst. Každý si může vytvořit svoji uměleckou sbírku,” dodala kolegyně Josefína Frýbová.

V automatu jsou i risografie Martina Czellera, nášivky Přemka Černého, ilustrace Evy Jaroňové a fotografie od Radima Dibdiaka. Automat je otevřen denně, od pondělí do pátku od 15.00 do 22.00 a o víkendu od 10.00 do 22.00. Krabička stojí sto korun.