Hyenismus vůči těm, kdo pomáhají: ve Valči zmizely dobrovolné příspěvky na roušky

Ne všichni si váží této dobrovolnické činnosti od lidí, kteří sami trnou, jak se budou živit dál. „I krabičku na parapetu okna u vstupu na poštu, do které nám hodní lidé dali příspěvek - dvacet, třicet korun - a my to tam nechali, nám nějaký dobrák s poslední rouškou vybral,“ prozradila Eva Machová nemilou zkušenost. Přesto chce zmínit mnohem více to, že řada ochotných lidí pomáhá alespoň s látkami a dalšími potřebami z galanterie.