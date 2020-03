Let It Roll Winter 2020 Foto: Petr Klapper

Let It Roll Winter 2020 Foto: Petr Klapper

Let It Roll Winter 2020 Foto: Petr Klapper

Hudební chrám Let It Roll vyprodal dvakrát Forum Karlín

Nový prostor, grandiózní výpravná Opening Show, světové špičky všech subžánrů elektronické taneční hudby. To nabídl o posledním únorovém víkendu Let It Roll Winter 2020, zimní edice největšího světového drum & bassového festivalu ve střední Evropě. Jak to na něm vypadalo?