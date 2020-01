Hrátky bez hranici lákají děti i dospělé na obří stavebnici i nové stolní hry

Vstup je zdarma, a to denně od 9:30 do 18 hodin.

Větší návštěvníky jistě zaujme série unikátních stolních her, z nichž mnohé si pravděpodobně ještě neměli příležitost zahrát, třeba 3iQ, Směna, Včelky, QARQ a různé tangramy či tetris.

Právě ve strategické hře 3iQ, která je podobná známým piškvorkám a je vhodná pro hráče již od 5 let, budou moci zájemci poměřit síly v turnaji, který se v rámci doprovodného programu uskuteční v sobotu 25. ledna. Hrát se bude o zajímavé ceny.

Po celou dobu je v herně k dispozici personál, který představí pravidla jednotlivých her a poradí také řešení.

Z doprovodných akcí, které se uskuteční v zimě v Obchodním domě Zlín, to zdaleka není vše. Už příští sobotu 18. ledna se například chystá Valašská zabíjačka Bistrotéky Valachy nebo rumový večírek s kubánskou hudbou v Baru 1931.

Každý čtvrtek a neděli zpříjemňuje atmosféru v obchodní pasáži živé piano u kavárny ve druhém podlaží. Vždy ve čtvrtky od 17 do 19 hodin zní moderní i klasická hudba v podání Jiřího Leszczynského, v neděli od 14 do 20 hodin se mohou návštěvníci u šálku kávy zaposlouchat do poklidnějších hudebních melodií s pianistou Janem Jurečkou.