Hradec Králové se chystá na znovuotevření základních a mateřských škol

„Žáci prvního stupně by se měli do škol vrátit 25. května. Výuka by měla probíhat dopoledne ve skupině maximálně po patnácti osobách. Jestli budeme držet tento počet, nebo bude ve třídách spíše méně dětí, to jsme zatím nerozhodli. Stále čekáme na oficiální vyjádření ministerstva školství. Zatím řešíme, jakým způsobem zajistíme dětem a pedagogům na školách desinfekční pomůcky. Zajištění způsobu vzdělávání bychom nejen rodičům rádi představili co nejdříve, zatím jsme ale skutečně na začátku,“ informoval náměstek primátora pro oblast školství Martin Hanousek.