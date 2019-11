Houslový virtuos Pavel Šporcl a bubeník Tokhi vystoupí společně v Lucerně

„Byla to pro mě ohromná zkušenost, naplněné sály, skvělí lidé v kapele i okolo, moc mě to bavilo. Hodně jsme si sedli a potkáváme se různě doteď, jsme v kontaktu často, jsme kamarádi. Jsem moc rád, že na naši nabídku kývnul, moc se těšíme,“ popisuje setkání s virtuosem Tokhi.

Spojit bubny a housle mohlo by se zdát poněkud troufalé. O úspěchu však Šporcl nepochybuje. „Sám jsem na to zvědavý, bude to spojení velmi netradiční. Musíme na tom hodně zapracovat, tak aby hudba zněla přirozeně, a přitom byla překvapující. Hledáme proto skladby, které se nám pro toto spojení zdají vhodné. Určitě použijeme něco ze Sporcelainu, ale také skladby Groove Army. Bude to nepochybně pecka,“ láká na koncert ikona české hudební scény.