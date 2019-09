Houslista Petr Maceček a klavírista Pavel Voráček uvedou v Poličce stoletou sonátu Bohuslava Martinů

„Houslista Petr Maceček a klavírista Pavel Voráček provedli v Poličce 8. listopadu loňského roku slavnostní koncert k 100. výročí vzniku Československa. Při této příležitosti jsem coby pořadatel koncertu vyslovil přání, zda by umělci nemohli v příštím roce přispět k oslavě dalšího stého výročí, tentokrát mnohem méně významného, ale nepochybně atraktivního pro posluchače, kteří se zajímají nejen o vrcholnou tvorbu Bohuslava Martinů, ale také o skladby stojící na prahu jeho uměleckého vývoje,“ uvedl předseda Spolku Náš Martinů Mgr. Jaroslav Novotný.

„Počátkem roku 1919 totiž mladý Martinů napsal Sonátu C dur pro housle a klavír, kterou podle jedné ze svých kreseb „vysypal z rukávu“, a na jejímž urychleném provedení trval, i kdyby se měl Stanislav Novák, houslista, jemuž byla spolu s klavíristou Karlem Šolcem věnována, jak se tak říká, rozkrájet na malé kousky. I když se Novák nakonec nerozkrájel a Martinů se premiéry skladby ani nedožil, sonáta neupadla v zapomnění a po mnoha letech se dočkala hudební nahrávky i koncertních provedení. Není to ještě známý Martinů z pozdějších let, ale možná i proto lze poslech této poměrně rozsáhlé skladby pojmout jako dobrodružnou cestu, během níž se podle slov muzikologa prof. Jaroslava Mihuleho můžeme setkat s virtuózním pojetím obou nástrojů, invenčním bohatstvím, rozmáchlými melodickými myšlenkami, dramatickými gesty i písňovou lyrikou, jež ve výsledku symbolizují především svěží citovost mládí,“ dodal Jaroslav Novotný.