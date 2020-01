Helena Vondráčková vyrazí na turné Vzhůru k výškám, zazpívá ale i v polských Sopotech

„Tradiční předvánoční Lucerna je vždycky top koncert sezony, Helena nikdy nezklame a pokaždé něčím překvapí. Letos to mělo od začátku spád a netradičně se začalo od osvědčené hitovky, která patří již mnoho let k závěrečnému bloku a vrcholu koncertu Vzhůru k výškám, což jsem později pochopila jako předzvěst nového turné, které ponese stejný název. Helena byla v naprosto výborné hlasové formě, což dokonale předvedla se 4Tenory v klasice Somewhere, při kterém mi doslova spadla brada a publikum zvedla ze židlí a odměnila interprety dlouhým bouřlivým "standing ovation". Milým překvapením byla i výborná Olga Lounová, se kterou si Helena střihla duet Toužím. Tradičně roztančený závěr koncertu je tentokrát poněkud protáhl o nezvyklé množství přídavků,“ zhodnotila zpěvaččinu show v pražské Lucerně oděvní návrhářka Iveta Vartová.