Hastrmana Leknínka pokřtí v Hrusicích Yo Yo Band

Před obecním úřadem proběhne mezi 13. až 15 hodinou obnovení křtu hastrmana Lenínka. Tomu je letos sto let, křtu se ujme legendární Yo Yo Band.

Pokud máte ve svém šatníku cokoli, co by mohlo evokovat hastrmanský oděv, určitě si to oblékněte. Zelené oblečení je nejlepší, ale stačí se třeba jen opentlit červenou mašlí.