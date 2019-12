Halina Pawlowská pokřtila svou novou knihu

Můžeme prozradit, že na křtu se kniha nejen uváděla do života, ale oslavoval se i její happyend. A to je svatba!

Halina Pawlowská vysvětluje původ názvu své nejnovější dvaatřicáté knihy takto: „Je to jedna z nejčastějších vět. Ženy ji vyslovují, když mají vztek, že manžel nevyměnil žárovku, když přišel pozdě z práce, když nechtěl jet k moři, když jí neřekl už dva roky, že je krásná, když usne dřív, než si ona stačí položit hlavu na polštář. Tu větu ale vyslovují i muži, když jim na plánované dovolené cestovka přidělí pokoj s výhledem na popelnice, když manželka přepne televizi na telenovelu, když nechce, aby šel s kamarády na pivo a když se společně rozhodnou postavit si dům a stráví několik let v těsném kontaktu se stavebními firmami.”

Kmotr Matěj Ruppert měl ze svého úkolu velikou radost. „Pro mě to je veliká čest, protože paní Halinu sleduji mnoho let. Velice mě baví jak její knihy, tak hlavně její filmové a televizní scénáře. Je mi sympatická, známe se osobně mnoho let a je to skvělá ženská, kterou mám moc rád. Když mě oslovila, moc mě to potěšilo a velice si toho vážím,“ řekl nadšený Matěj Ruppert.