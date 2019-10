Grafici a malíři amatéři neboli GAMA slaví čtyřicet let výstavou v Dobrušce

Jedná se vzpomínkové pozastavení nad historií tohoto společenství výtvarníků, nazvané jednoduše „40 let výtvarné skupiny GAMA“. Vernisáž se uskutečnila 3. října a hudební část akce obstaralo flétnové trio Orchidea ze Základní umělecké školy.

Výtvarníky poté představil Václav Verner z dobrušského muzea, který mimo jiné řekl: „Je cosi dáno lidem do vínku, že jsou takoví, jací jsou. Členům výtvarné skupiny Gama byla zřejmě dána do vínku naléhavá touha vyjádřit své pocity výtvarným projevem. Byla to i zákonitá podstata vzniku výtvarné skupiny, když původně zájmové setkání budoucích členů přerostlo v přátelství a před 40 lety – přesně 29. září 1979 - na jejich akci Loučení s létem ve Stoleté hospodě na Lomech se toto společenství ustanovilo.“