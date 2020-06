Gliňočský rybník v Bohumíně čistí speciální bakterie, na hladině přistávají v dávkovací raketě

Rybník se nachází v městské části Skřečoň a nemá žádný regulovaný přítok ani odtok a je situován přímo uprostřed lesa v přírodním areálu Gliňoč. Hromady spadaného listí se každoročně na jeho dně mění v tlející bahno. „Rybník nelze vypustit, navíc případné bagrování by bylo pro vodní živočichy devastující,“ vysvětluje Palán.

S aplikací sypkého materiálu do rybníka začali pracovníci radnice na začátku května. Obcházení rybníka a ruční vhazování jednotlivých dávek se ale neukázalo jako příliš efektivní. Rostislav Palán, jehož životní vášní je rybaření, proto přišel s vlastním know-how.

„Při aplikaci používám soukromé rybářské vybavení. Bakteriální prášek nasypu do dávkovací rakety, která se používá na přikrmování ryb. Tu pak nahodím na vytipovaná místa. Nádobka se při nárazu na vodní hladinu otevře, a materiál se tak dostane do vody i na nepřístupná místa,“ popisuje technologický postup.

Množství bakterií dodávaných do rybníka se postupně snižuje. Zpočátku šlo jednorázově až o osm kilogramů, postupně se dávka snížila na dva kilogramy týdně. Za celou sezónu rybník pojme téměř 30 kilogramů přípravku, za nějž město zaplatí necelých 40 tisíc korun.

Do konce září by měly být výsledky na první pohled patrné. Přidaným efektem je totiž optické zprůzračnění hladiny. „Bakterie by však měly především ubrat až dvacet centimetrů bahna ze dna, což už je na půl hektaru vodní plochy slušná kubatura,“ pochvaluje si Palán.