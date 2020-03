Generálku na korfbalové play off zvládlo lépe Brno, se Znojmem ho však čeká tuhý boj

V sobotu se měl odehrát i duel mezi Prostějovem a Náchodem, hosté však svůj výjezd na Hanou odvolali a zápas se nejspíš už neodehraje. Stejně by nic neřešil, semifinálové dvojice podle očekávání tvoří první Brno se čtvrtým Znojmem a druhý Prostějov s třetími Českými Budějovicemi. Hraje se na dva vítězné zápasy.

Brno sice základní část ovládlo s osmibodovým náskokem, se Znojmem ho však nečeká nic lehkého. To si ostatně Korfbal klub vyzkoušel v sobotu, kdy si sice poradil s dobrou formou Modrých Slonů, ale na výhru se pořádně nadřel.

„Věděli jsme už před zápasem, že půjde o vyrovnaný souboj. Chtěli jsme se však v semifinále vyhnout Českým Budějovicím, na které jsme ještě mohli narazit, pokud bychom se Znojmem prohráli. Znojmo je těžký soupeř pro semifinále, ale my chceme uhájit tradici posledních let a projít do finále,“ prohlásil brněnský trenér Jakub Máša.

Po vyrovnané první půli se sobotní zápas lámal na začátku druhé části, kdy Brno skórovalo několikrát po sobě. Znojmo si však ověřilo, že i bez dvou členů základní sestavy může být největšímu klubu v republice rovnocenným soupeřem.

„Lucka Šebelová i Ivan Žák by měli být na semifinále k dipozici. Chtěli jsme sice vyhrát, ale je nám celkem jedno, s kým se v semifinále utkáme. Rvali jsme se a rozhodně na hřišti nebylo jasné, kdo má navrch,“ uvedla znojemská korfbalistka Gabriela Filipovszká.

Na palubovce to řádně jiskřilo. Rozhodčí rozdali tři žluté karty a hráči se tak vzájemně „naladili“ na další minimálně dvě utkání, která spolu sehrají v semifinále.

„S Brnem to je vždy takové. Emoce v play off budou ještě větší, ale týmy si na to dají větší pozor,“ soudí Filipovszká. „Šlo o provokace a bylo vidět, že už o něco jde. Nazval bych to takové malé čtvrtfinále. Před semifinále šlo o super zápas,“ shrnul Máša.

Náchod se z cesty do Prostějova omluvil z důvodu několika zranění, stopky za žlutou kartu a pracovních povinností. „Myslím, že už se zápas odehrát nestihne. Dvojice pro play off dopadly podle předpokladů, rýsovaly se už delší dobu. Klobouk dolů před Znojmem, jakou nabralo před play off formu. Bude to zajímavé,“ věštil prostějovský kouč David Konečný.

Semifinále startuje v neděli 29. března na palubovkách Znojma a Českých Budějovic. Druhý a případný třetí duel se odehrají o tři týdny později na hřištích lepších týmů po základní části.

Modří Sloni YMCA Znojmo - Brno, KK 24:26

Poločas: 13:13. Rozhodčí: Zdeněk Milichovský, Josef Valenta. ŽK: Žák J. – Ziegler, Skála. Nejlepší střelci: Mostbeková Monika 6, Nguyen Patrik 4, Podzemský Jiří 4 - Bušík Peter 8, Jonáková Štěpánka 6, Zieglerová Eliška 4.