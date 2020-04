Galerie výtvarného umění v Ostravě připravuje otevření Domu umění

Otevírací doba v ostravském Domě umění bude 26. května od 10.00 do 18.00 hodin. Vstupné 100 korun za všechny výstavy, 50 korun zlevněné vstupné. Senioři nad 65 let a děti do 6 let vstupné nebudou platit. Volný vstup v neděli zůstane zachován.