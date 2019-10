Galerie Valchařská v průmyslovém areálu u řeky Svitavy slaví pět let trvání

V červnu 2014 se konala první vernisáž. Své práce vystavovala Lucie Kuklišová. Za pět let se uskutečnilo již 17 výstav, proběhly křty s prezentací šesti knih a deseti katalogů.

Kurátorský výběr Lukáše Bártla se zaměřuje na současnou českou fotografii v nejširším spektru. Galerie postupně představila několik různorodých fotografických projektů, které pro řadu tvůrců znamenaly první odvážný krok do světa současného umění. Svou stopu zanechali i v tištěném katalogu.

I když fascinuje více než sto osmdesát let (první vznikla v roce 1839) zůstává fotografie stále mladým médiem. Snahou Galerie Valchařská je představit a přiblížit soudobou fotografii v množství jejích podob a možností. Daří se jí to i zajímavým propojením výstavního prostoru s výrobou, s místem, kde vznikají publikace přibližující současné tvůrce a jejich snímky odborné i širší veřejnosti.

Zatím poslední zdejší výstava má název Tatranský pozdrav a prezentuje fotografie slovenského tvůrce Vladimíra Koštiala. Vernisáž spojená s křtem katalogu proběhla 8. října, výstava potrvá do 29. listopadu 2019. – U vchodu do tiskárny (Valchařská 36) stačí zazvonit a pak po schodech vzhůru do galerie.