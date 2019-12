Galerie u Bílého jednorožce zve na komentovanou prohlídku Jiřího Machalického k výstavě Kosmos

Jaký vztah má Jiří Machalický ke Galerii U Bílého jednorožce? „Tuto galerii znám už dlouho, protože jsem tady jako externista v minulosti dělal některé výstavy, kdysi v devadesátých letech výstavu Margity Tittlové-Ylovsky, která je zastoupená i na aktuální výstavě Kosmos. Potom před několika lety výstavu Dalibora Chatrného, která byla k vidění na několika místech. Nejdřív v Domě U kamenného zvonu v Galerii hlavního města Prahy, potom jsem ji zopakoval v Domě umění v Brně a nakonec myslím, že se povedla nejvíc právě varianta, kterou jsme uskutečnili v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech. Ta z ní potom zakoupila i některá díla do svých sbírek. Takže tuhle galerii znám, moc se mi líbí její prostory a samozřejmě jsem se přijel podívat i na některé výstavy, které připravoval někdo jiný," uvedl Machalický.

O výstavě Kosmos přemýšlel asi dva roky a ten poslední rok na ní pracoval intenzivněji, hlavně v posledních měsících. „Vždy se nepodařilo zapůjčit přesně to, co jsem si představoval, takže jsem musel hledat jinde. Tak se výběr trochu pozdržel, ale nakonec jsem rád, že se uskutečnila v této podobě. Se zastoupením jednotlivých autorů i celkem jsem spokojený, i když se třeba nepodařilo vypůjčit dva zásadní obrazy od Františka Kupky z majetku NG. Ale bylo to z důvodu, že obrazy byly předtím třikrát zapůjčeny na jeho soubornou výstavu. Jedna byla v Paříži, druhá v Praze a třetí v Helsinkách. Takže chápu, že další zápůjčka už nebyla možná," dodal Machalický.