Galerie U Bílého jednorožce zve na druhou a poslední komentovanou prohlídku výstavy Vladimír Levora

A jak došlo k osobnímu setkání? „Na základě doporučení pracovnice galerie Červené srdce, která nám poradila: „Tak zajeďte za panem Levorou do Klatov, můžete se prohlédnout obrazy u něho doma a případně i od něho koupit.” Našli jsme číslo v telefonním seznamu, manželka mu zavolala a on říkal: „Přijedte.”

V bytě byla veliká místnost, kde měl ateliér. „Tak si něco vyberte,” řekl nám. Rozhlédli jsme se po atelieru a s manželkou jsme shodně vybrali jedno plátno. Byl to pohled na Klenovou, obraz, který je také na výstavě. Pan Levora dodal: „Manželka Drahuška je ministryně financí, takže peníze vyřešíte s ní. Dnes je průměrná mzda 7 tisíc Kč, takže obraz bude stát sedm tisíc!” Paní Levorová reagovala: „Ale Vláďo, vždyť si ten obraz slíbil Steinerovi do Německa.” On odvětil: „Já se na ňákýho Steinera můžu…” Tečka a bylo to. On byl svérázný člověk, ale byl to chlap; jeden z mála opravdových mužů, které jsem v životě poznal,” dodal Michal Polcar.