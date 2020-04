FYZIOterapie bez návštěvy ordinace: pacienti doma dostávají rady telefonem nebo prostřednictvím videohovoru

„V době nouzového stavu k nám chodí především pacienti s akutními bolestmi, ostatní vyčkávají. Je škoda, že my pracujeme, nemáme dovolené, ale také nemáme skoro o koho pečovat. Na rozdíl od jiných pracovišť jsme kliniku nezavřeli a jsme připraveni pomoci pacientovi také po telefonu, jelikož je zbytečné, aby seděl doma a trápil se bolestí. Telefonická fyzioterapie nabízí provést kineziologický rozbor a stanovit cvičení fyzioterapeutem, jako by byl pacient v ordinaci, a to díky některým metodám, které diagnostiku bez doteku přímo umožňují. Službu jsme již začali poskytovat telefonicky a v těchto dnech pilotně testujeme poradnu přes videohovor z mobilního telefonu klienta,“ informovala Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky.