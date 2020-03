Frýdek-Místek v nejbližší době obdrží objednané nanoroušky

„Dnes bychom měli obdržet prvních několik tisíc kusů nanotextilních roušek, které mají účinnost jako respirátor FFP2. V dalších hodinách a dnech je budeme nejprve distribuovat nemocnici, doktorům, sestrám, do lékáren, jednotkám IZS a dalším složkám, které se nyní starají o naše zdraví a bezpečnost,” řekl primátor Pobucký.

Poté chce město roznést roušky všem do schránek, protože je objednalo pro všechny občany Frýdku-Místku.

„Nejprve začnou zaměstnanci magistrátu roznášet roušky do schránky všem seniorům a až je roznesou, nalezne je ve své poštovní schránce postupně každý. Do každé schránky obdržíte tolik kusů roušek, kolik vás v daném bytě (rodinném domě) podle evidence obyvatel bydlí. Takže například samostatně bydlící senior dostane jednu, čtyřčlenná rodina pak čtyři,” uvedl primátor.

Je to speciální rouška z nanotextilie a nesmí se prát! Její dezinfekce se provádí buď žehlením bez použití páry nebo v horkovzdušné troubě nebo dezinfekčním prostředkem. Praním by mohlo dojít k poškození nanotextilie a ze speciální roušky by se stala rouška obyčejná.