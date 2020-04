Frýdek-Místek prodloužil lhůtu splatnosti poplatku za psy a odpad

„Rozhodli jsme tak v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, který bude s největší pravděpodobností dále prodloužen. To znamená, že bude stále platit nejen omezený pohyb veřejnosti, ale také budou i nadále uzavřeny pokladny magistrátu, kam byli lidé zvyklí chodit poplatky hradit. Původní termín splatnosti do 31. května už tedy neplatí. Nově je možné uhradit poplatek za psa a odpad až do konce prázdnin, tedy do 31. srpna,“ řekl primátor Michal Pobucký.