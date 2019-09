Frýdek-Místek ožije Festivalem partnerských měst

Nedílnou součástí akce bude také předávání Cen statutárního města Frýdku-Místku. „Poprvé byly ceny předány v roce 2008. Od té doby jsou udělovány každoročně, a to za mimořádné počiny ve všech oblastech společenského života města, které významně přispěly k jeho rozvoji a šíření jeho dobrého jména, a také za mimořádné projevy odvahy při záchraně lidských životů,“ připomenul primátor Michal Pobucký.

Letos Cenu města získá akademický malíř Karel Lepík za přínos v oblasti výtvarného umění a fotbalista Lubomír Pokluda za přínos ve sportovní oblasti. In memoriam bude oceněn také Mons. Josef Maňák, a to za přínos v oblasti výchovy a vzdělávání.

Program na náměstí bude zahájen v 15 hodin vystoupením dechové hudby Javořinka. V 16 hodin všechny přítomné pozdraví zástupci jednotlivých měst. Následovat bude koncert Docela kapely, která se dostala až do semifinále soutěže Česko Slovensko má talent 2018.

Po 17. hodině přijde čas na předání Ceny města. V 18 hodin zahraje rocková kapela Holly Blue z polských Mysłowic. V 19 hodin vystoupí Dave Branningan ze slovenské Žiliny. Ve 20 hodin to na jevišti rozjede David Kraus se svou kapelou a program uzavře po 21. hodině koncert funkové kapely Mikrokosmos z polského města Bielsko-Biała. Čas mezi koncerty vyplní vystoupení klaunů.

Festival na náměstí si vyžádá částečné dopravní omezení. Stánky a podium budou umístěny v horní části náměstí, poblíž restaurace Buffalo a vstupu do frýdeckého zámku. Nebude možné parkování ve vnitřním prstenci kruhového objezdu a také v horní části náměstí, kde budou umístěny stánky a podium. Průjezd náměstím možný bude. Výjimečně bude veden v obou směrech, a to okolo Zámecké optiky a penzionu Pod Kašnou. Dopravní omezení potrvá od 8 do 24 hodin.