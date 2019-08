Frýdek-Místek opravuje dětská hřiště, od základu změní hřiště u řeky

„Jedná se o velice využívané hřiště v blízkosti areálu Sokolík a taky cyklostezky. Původně jsme na něm chtěli vyměnit jen dopadovou plochu z kačírku, tedy kamínků, za litou pryž, která tlumí pády, po dešti rychle vyschne, a na rozdíl od kamínků do ní není možné zasypat střepy nebo další předměty, o které by se mohly děti zranit. Povrch z lité pryže je nákladný, proto jsme nechali posoudit i stav herních prvků odbornou firmou. Nemělo by smysl dávat nový povrch k herním prvkům na pokraji životnosti.