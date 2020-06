Frýdek-Místek opět rozkvete do krásy

„Snažíme se dbát na různorodost i barevnost květin, které jsou vysazovány každým rokem do nových ornamentů a obrazců, aby záhony nebyly fádní. Naopak záhony z výsevu zůstávají stejné, a to i s ohledem na to, že květiny se přes léto takzvaně vysemení, takže další rok je záhon na květy zase o něco bohatší,“ řekl předseda představenstva TS, a. s. Jaromír Kohut.