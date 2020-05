Frýdek-Místek nechává trávu růst

„V některých místech, zejména pod stromy, a to jak na sídlištích, tak i mimo ně, nechá trávu vyrůst opravdu vysoko. Cílem je jednak zadržet vodu v půdě a přispět tak k ochlazení okolí, protože je dokázáno, že stromy plní funkci přírodní klimatizace, a pokud i plocha pod nimi nebude vyprahlá, bude účinek o to vyšší, a to je v horkých letních dnech, kterých je čím dál víc, velmi žádoucí. Pracovníci životního prostředí právě vytipovávají plochy, které budou koseny jen dvakrát ročně. Označeny budou informační cedulkou,“ řekl primátor Pobucký.