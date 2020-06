Frýdek-Místek má pro děti prázdninový program

„Chybět nebudou zábavná a naučná dopoledne se strážníky nebo hasiči, ani výlety, například na Palkovické hůrky nebo cyklovýlet do Skalice. Na některé akce, s ohledem na hygienická opatření v souvislosti s koronavirem, je nutné hlásit se předem,“ přiblížil program náměstek primátora Pavel Machala s tím, že celý projekt financuje město a akce jsou dětem přístupné zdarma.

Prázdniny ve městě odstartují ve středu 1. července turnajem ve střelbě z luku, v házení šipkami na terč a Nerf soubojem (pistole s náboji z měkké pěny). Nejlepší bojovníci a střelci budou odměněni. Akce se uskuteční od 8:30 do 12:30 ve Středisku volného času Klíč na ulici Pionýrů v Místku.

Ve čtvrtek 2. července jsou připraveny hned dvě akce. Od 9 do 13 hodin si děti budou moci vyzkoušet batikování nebo tvoření v keramické dílně ve Skautském domě na Kostikově náměstí ve Frýdku a odpoledne od 14 do 18:30 hodin pro ně bude připraven program na hřišti na ulici Marie Majerové v Místku, kde se budou moci zapojit do aktivit, které pro ně připravili pracovníci nízkoprahového klubu U-kryt.