Frýdek-Místek hledá místo pro stromy, zájemcům by je vysadil na zahradách

„My ale chceme mít ve městě co nejvíce stromů. Plní nejen estetickou, ekologickou a izolační funkci, jsou také čím dál důležitější v souvislosti se změnou klimatu. Teplých dní je čím dál víc, trápí nás i sucho. Stromy umí zadržet vodu v krajině a navíc fungují jako přírodní klimatizace, což je přínosem pro všechny. Proto navrhujeme podpořit výsadbu stromů i na soukromých pozemcích. Pokud to zastupitelé schválí, budou moci fyzické i právnické osoby požádat město o vysazení stromů na svých pozemcích s tím, že následná péče o ně už by byla v jejich režii,“ řekl primátor Michal Pobucký.