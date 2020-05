Frýdek-Místek a Frýdlant nad Ostravicí zvou na Technotrasu

Ve Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí jsou komentované prohlídky připraveny každý měsíc od června do října.

Komentovaná prohlídka Po stopách textilek představí nejen celkový život ve městě, ale i místní architekturu, která byla ovlivněna zdejším textilním průmyslem. Uslyší příběhy dělníků a majitelů továren, nahlédnou do míst spjatých s výrobou textilií a oděvů a poznají manufakturní architekturu, kdy na tehdy periferních částech města byly postupně budovány jednotlivé textilní provozy - u frýdeckého nádraží např. vznikla tzv. tovární čtvrť, kde měli své podniky bratři Neumannové, Landsberger či Munk , na rozhraní Koloredova a Sviadnova postavil továrnu vídeňský podnikatel Lemberger , v Místku měli své provozy Czajanek, Elzer nebo Herliczka .

Ve Frýdlantu nad Ostravicí se pro změnu účastníci zaposlouchají do příběhů místní železárenské a smaltérské historie, od jejich vzniku, největší slávy i postupného úpadku tohoto surového odvětví průmyslové výroby. Během prohlídky zavítají rovněž do smaltérské dílny a přímo i do provozu slévárny Beskyd s. r. o., kde ochutnají pravou dělnickou svačinu.