Fotografie z přírody představí úlovky Marie Sikové a Vratislava Baštáře

Autor se fotografii věnuje vážně od roku 2002. Uspořádal řadu samostatných výstav nejen v Domažlicích a Klatovech, ale také v dalších českých městech. Jeho tvorba plynule přechází z krajinářských motivů do intimnějších záběrů detailů přírody. Obvykle se jedná o listy stromů, různá stébla trav, orobince u vody, ale i rákosí.

Autor vstupuje do záběrů prostřednictvím počítačových programů. Výsledkem již není klasická fotografie, ale fantaskní svět na hranici surrealismu. Divák je pohlcen zobrazovaným dějem tak, že sám musí motiv dekódovat. Baštářovy práce obsahují pouze základní komponenty výrazu a není v nich už nic, co by ještě mohlo být zjednodušeno prostorově, tvarově, strukturálně i barevně. Jednoduchost a oproštěnost často působí monumentálně.