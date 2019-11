Festival F. L. Věka navazuje na myšlenky národního obrození

Devátý ročník Festivalu F. L. Věka je minulostí. Jaký byl pohledem vás jako dramaturga?

Úspěšný! Vyzkoušeli jsme nové a nejen akusticky zajímavé prostory a všechny se osvědčily - obrazárna opočenského zámku, showroom firmy Servisbal i nově opravený sál v Solnici. Dali jsme příležitost mladým talentům, ale získali jsme také světově uznávané sólisty Gabrielu Beňačkovou, Jana Mráčka, Jana Bartoše, Roberta Lehrbaumera a další. Zazněla hudba klasická, stará i moderní, již tradičně uvádíme i kvalitní crossover. Ondřej Havelka a Melody Makers - to je sázka na jistotu. Ale v komorním provedení to byl také Escualo kvintet.

Co vás v průběhu festivalu nejvíce potěšilo?

Vlastně samotný fakt, že se vše uskutečnilo. To není málo. Musíme si vážit toho, co máme. Všichni účinkující přijeli (krom jednoho člena slavného Wihanova kvarteta, které zahrálo ve třech), návštěvníci byli spokojeni. Zajímavostí byl klavírista Lukáš Klánský, který s úspěchem dirigoval, a mnoho lidí to překvapilo.

Budete dál hledat zajímavé prostory?

Jistě, ovšem krásných a akusticky kvalitních prostor máme kolem sebe více, než kolik můžeme zorganizovat koncertů. Tak některé nové zařadíme, jiné vynecháme. Bohužel.

Počet abonentů se již několik let pohybuje kolem osmi desítek. Přemýšleli jste, jak přilákat další?

Otázkou je, zda je to žádoucí. Těší nás zájem lidí, ale nemůžeme koncerty nafukovat. Letos byly čtyři koncerty beznadějně vyprodané. Pokud by bylo více abonentů, nemohl by si tam už nikdo koupit vstupenku. Nebo bychom museli koncerty reprízovat. Všechny možnosti pečlivě zvažujeme.

Letos převzal plně pořadatelství vloni založený Spolek F. L. Věka. S jakými představami se tak stalo?

Festival vstupuje do 10. ročníku a zaslouží si stabilnější zázemí. Novým výkonným ředitelem pořádajícího spolku se stal zkušený manažer Ing. Ladislav Horčička. Takové srdcaře potřebujeme. Přesně to navazuje na myšlenky národního obrození - lidé, kteří by nemuseli, ale dělají ve svém volném čase něco navíc pro kulturu a celou společnost. Máme radost i z podpory vedení měst a dalších partnerů, v neposlední řadě bych rád poděkoval lidem, kteří se sami hlásí jako festivaloví mecenáši.

Město Dobruška oslaví příští rok 700 let od první písemné zmínky. Mohou se příznivci hudby těšit na speciální akce či koncerty?

Určitě! Po dvou letech se vrátíme do tovární haly Koenig & Bauer, kde uvedeme dva koncerty. Zahájí známý Čechomor, hned druhý den to bude symfonický koncert Bedřich Smetana: Má vlast. A samozřejmě řada komorních koncertů v podání špičkových českých i zahraničních interpretů. Abonentní vstupenky v podobě vánoční poukázky jsou již v prodeji. Tak bych neváhal!