Fenky Bella a Anička nově pomáhají canisterapií i pacientům v Nemocnici Prostějov

Kvalitní canisterapie totiž účinně motivuje. „Těžko přesvědčíte seniora, který je po mozkové mrtvici, aby cvičil, když jej každý pohyb bolí. Ale nemusíte jej dvakrát pobízet, aby natáhl ruku a dal psovi piškot, přitom podpoříte jeho motoriku. Obdobně pracujete i s dětmi,“ popisuje účinky canisterapeutka Blanka Hašová s tím, že jí velmi pomáhá, když ji zdravotní sestry navedou, co by pro daného klienta mohlo být přínosem.

Blanka Hášová se canisterapii s Aničkou věnuje již více než šest let a devítiletá fenka brzy přenechá své místo Belle. Než se tak stane, musí Bella dokončit canisterapeutický výcvik.

„Skládá zkoušky základní poslušnosti a speciální cviky. Testuje se chování psa ve vypjatých situacích. Pak teprve získá certifikát a každé dva roky bude obnovovat povahové zkoušky psa, ale nepochybuji, že to zvládne. Bella má velkou podporu od Nadace Agel, které děkuji za to, že do jejího výcviku vložila finance a já díky tomu můžu nadále pokračovat v úspěšné canisterapii s pacienty,“ říká vděčně Blanka Hašová, která tak vycvičí prvního nemocničního psa pro zdravotnickou skupinu Agel.